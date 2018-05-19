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Музыка к фильму Кирилла Серебренникова «Лето» получила на Каннском кинофестивале приз в номинации «Лучший саундтрек». Об этом сообщила в Twitter кинокомпания BAC Films, представляющая фильм во Франции.

На страничке группы «Звери» в Instagram появилось фото автора музыки и исполнителя одной из главных ролей в картине Ромы Зверя (Романа Билыка) с сообщением о награде.

Фильм «Лето» рассказывает об истории Ленинградского рок-клуба и о появлении в нем солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Режиссер картины Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, не поехал в Канны. Члены съемочной группы картины вышли на красную дорожку, неся табличку с его именем.