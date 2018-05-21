Культура |

Во вторник, 22 мая в Доме Москвы в Риге свою работу возобновит библиотека имени Николая Задорнова. Мероприятие состоится в рамках международного форума «Экономическое и гуманитарное сотрудничество между Москвой и Ригой» при участии заместителя руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игоря Ткача, президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, а также Чрезвычайного и полномочного посла России в Латвии Евгения Лукьянова.

Библиотека была основана в 2009 году известным писателем и сатириком Михаилом Задорновым и названа в честь его отца, журналиста и писателя Николая Задорнова. После прекращения финансирования в 2017 году, к сожалению, библиотека была закрыта. За 8 лет существования было собрано около шести тысяч активных читателей, а книжный фонд составил более 40 тысяч экземпляров.

В Доме Москвы библиотека расположится на втором этаже в отремонтированном помещении и для читателей откроет свои двери 21 июля, в День рождения Михаила Задорнова.