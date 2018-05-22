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Во вторник, 22 мая в рижском Доме Москвы состоялось торжественное открытие библиотеки имени Николая Задорнова.

Мероприятие прошло в рамках международного форума "Экономическое и гуманитарное сотрудничество между Москвой и Ригой". В нем приняли участие замруководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Игорь Ткачев, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, а также посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Библиотека им. Задорнова была основана в 2009 году известным писателем и сатириком Михаилом Задорновым и названа в честь его отца, журналиста и писателя Николая Задорнова. После прекращения финансирования в 2017 году библиотека была закрыта. За восемь лет существования библиотека собрала около 6000 активных читателей, а книжный фонд составил более 40 тысяч экземпляров.

В Доме Москвы библиотека расположилась на втором этаже в отремонтированном помещении. Для читателей она откроет свои двери 21 июля, в день рождения Михаила Задорнова.

Напомним, сатирик скончался 10 ноября прошлого года, он был похоронен на юрмальском кладбище в Яундубулты рядом с могилой отца.