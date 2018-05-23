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5 июля в Юрмале рок-группа "ДДТ" представит программу "ДДТ. История звука".

Ее уникальность заключается в том, что впервые за долгие годы в одном концерте прозвучат лучшие песни Юрия Шевчука из альбомов разных лет, которые давно не звучали со сцены. Такую ретроспективную программу музыканты "ДДТ"делали только один раз много лет назад. "История звука" - это возможность проследовать с музыкантами сквозь эпохи, оценить изменения в звучании коллектива, который всегда славился своими экспериментами.

Самому Шевчуку, кажется, куда интересней играть и петь новые песни, но публика всегда ждет любимых хитов, которые многие любят петь хором в караоке - "Просвистела", "В последнюю осень", "Дождь", "Родина", "Это все"...

5 июля на сцене зала "Дзинтари" прозвучат лучшие из лучших вещей Юрия Шевчука, ставшие знаковыми в истории русскоязычного рока, но будут и совсем новые песни, такие как "Любовь не пропала", представленная недавно в программе "Вечерний Ургант".

По словам Юрия Шевчука, новая концертная программа – это не набор песен, а история страны через призму восприятия лидера "ДДТ". Обращаясь к прошлому, музыкант хочет разобраться в настоящем и надеется, что также сможет помочь в этом и другим людям. При этом Юрий Юлианович отмечает, что в "Истории" найдётся место не только для политики, но и для лирики.

Но главное, за что зрители любят и ценят "ДДТ", остается неизменным — их интерес и любовь к человеку, и конечно же, музыка. И в «Дзинтари» музыканты привезут свой неповторимый живой звук, а также очень оригинальные видео и световые решения.

Билеты на концерт доступны в сети Biļešu Serviss