Культура |

25 мая в Риге, в бывшем здании завода VEF начинается двухдневный фестиваль электронной музыки UNDER Festival. В период с 25 по 27 мая на нескольких сценах выступят латвийские, а также зарубежные артисты из Германии, Великобритании, Франции, России, Эстонии, Литвы и даже Гонконга.

Проходящий уже во второй раз UNDER Festival — это смесь художников и исполнителей, легенд электронной сцены, тех, о которых в последний год писали прогрессивные музыкальные издания и новичков, о которых еще не знает широкая публика.

Хедлайнеры фестиваля в этом году - музыкант APPARAT, который является солистом известной немецкой электронной группы MODERAT, исполнители BYETONE, ISHOME и ANTIGONE.

Кроме того, гостем мероприятия станет известный художник Александр Малыш, который в режиме реального времени создаст граффити на территории фестиваля. Все желающие могут присоединиться и под руководством мастера нарисовать собственное граффити.

«Место выбрано не случайно – VEF – настоящая жемчужина индустриальной архитектуры, на 100% отображающая стиль и дух фестиваля. Этот завод – это наследие индустриальной архитектуры Риги, а также причина, почему фестиваль зародился именно тут. Ведь, по сути, Рига является городом-первопроходцем электронного музыкального движения, вратами, через которые электронная музыка протекала с Запада на Восток. Именно поэтому фестиваль электронной музыки UNDER так трепетно относится к андеграундному движению и свободе духа, которые заложены в ДНК Риги. Наш город несомненно достоин того, чтобы о нем говорили на международном уровне», - рассказал организатор фестиваля Григорий Акимов.

По его словам, его задача сделать Ригу еще более узнаваемой и привлекательной.

Кто выступает? APPARAT (DE) // ISHOME (RU) // BYETONE (DE) // ANTIGONE (FR) // FRANÇOIS X (FR) // CHARCH (GE) // KAMEU (LT) // JON (LT) // ARTUR LÄÄTS (EE) // KATJA ADRIKOVA (EE) // EQ (EE) // MNTHA (LV) // KASHUKS (LV) // KSENIA KAMIKAZA (LV) // KODEK (LV) // TARAN & LOMOV (LV) // VZ (LV) // NINA ELEKTRICHKA (LV) // PODRUGA (LV) // DJ SAIRAM (LV) и другие.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.