Культура |

Этим летом в Риге с одним из самых впечатляющих рок-концертов XXI века выступит идеолог и основатель легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (Roger Waters), сообщает концертное агентство FBI.

Роджер Уотерс приедет в Ригу в рамках своего концертного турне US + THEM. Стоит отметить, что в рамках данного турне Уотерс уже посетил крупнейшие города США, собрав сотни тысяч восторженных фанатов. Тем временем уже 24 августа свидетелем грандиозного шоу станет концертный холл Arēna Rīga, отмечают организаторы.

Во время концертов мирового турне US + THEM в основном звучат песни из самых известных альбомов Pink Floyd, такие как The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals и Wish You Were Here, вынуждая критиков характеризовать концерты такими словами, как "хит-парад длиною в два с половиной часа" (Westword) и "праздник для любителей классического рока, где музыка также важна как и послание" (Tulsa World).

В концертную программу также включены работы из признанного критиками последнего альбома Уотерса - Is This the Life We Really Want?

"Это самое яркое, когда-либо увиденное кинематографическое представление на рок-сцене. За эту работу должны присвоить "Оскар"",- указывает музыкальное издание Billboard.

Живые выступления Роджера Уотерса известны как масштабные шоу с современными аудиовизуальными экспериментами и высококачественным звуком. Данное турне также не является исключением. После нескольких месяцев тщательной разработки сценографии шоу, на концерте будут использоваться усовершенствованные широкомасштабные видеопроекции, особые спецэффекты для создания ощущения полного звукового погружения, а также лазеры и другие визуальные эффекты.

Как отмечают критики, шоу, которое продумано до мельчайших деталей, вовлекает каждого зрителя в беспрецедентное путешествие.

Между тем, как указывают организаторы концерта, качество звука, а также современные аудиовизуальные решения всегда были характерными элементами концертов Уотерса, и данное турне не является исключением. По грандиозности его можно сравнить с туром 2010 – 2013 годов The Wall Live, которое посетило более четырех миллионов человек по всему миру, что сделало его самым амбициозным и коммерчески успешным сольным турне в истории музыки.

Билеты на концерт Роджера Уотерса в Риге можно приобрести в кассах Biļešu serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv. Стоимость билетов – начиная от 59 евро и выше.