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17 июля на эстраде в руинах Сигулдского замка выступит норвежская группа A-ha, которая исполнит для латвийских зрителей как самые известные хиты, так и новые композиции, сообщает концертное агентство FBI.

Тридцать пять лет на сцене – за это время норвежская группа A-ha успела многое, в том числе стать самой экспортируемой группой Норвегии, завоевать сердца миллионов поклонников и дать тысячи концертов по всему миру, в том числе и в Латвии, а также навсегда попрощаться со своими зрителями. Однако, как отмечают организаторы концерта, настоящей любви к музыки так просто сказать "стоп" невозможно.

Поэтому A-ha возвращается к слушателям с альбомом, наполненным любовью MTV unplugged: Summer Solstice, записанным в акустической версии, что, однако, нетипично для ярких представителей синти-попа.

"Работа над акустическим альбомом сплотила нас. Мы осознаем, почему мы вместе и понимаем друг друга как никогда раньше", рассказал вокалист группы Мортен Харкет.

Альбом Summer Solstice был записан летом 2017 года в совсем маленьком концертном зале на одиноком острове западного побережья Норвегии, где присутствовало всего 250 зрителей. Им было строго запрещено проносить любые звукозаписывающие устройства, в том числе мобильные телефоны.

Альбом получил положительные отзывы как со стороны музыкальных критиков, так и со стороны слушателей и стал седьмым альбомом A-ha, вошедшим в британский топ-10.

Уже в следующем году музыканты отправятся в мировое турне, в котором тесно переплетутся акустическое и электронное звучания.

Турне 2018 года стартует в июне, в Великобритании, а затем последуют концерты в остальной части Европы, США и Латинской Америке. В числе первых были анонсированы несколько концертов в Норвегии, билеты на которые были распроданы очень быстро. В рамках своего мирового турне A-ha даст по меньшей мере 60 концертов.

Между тем, во время концерта A-ha в Латвии, впервые, наряду с так характерным группе динамичным электронным звучанием, самые известные хиты прозвучат в акустическом исполнении.

Также, как отмечают организаторы, руины Сигулдского замка для проведения концерта были выбраны неслучайно, а как самое лучшее место для наслаждения музыкой под открытом небом.

Билеты на концерт норвежской группы A-ha можно приобрести в кассах Biļešu serviss или на сайте www.bilesuserviss.lv. Стоимость билетов – от 39 до 49 евро.