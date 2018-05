Культура |

С 20 по 22 июля в Салацгриве пройдет 12-й по счету музыкальный фестиваль Positivus. Mixnews подготовил небольшой плейлист, по которому можно познакомиться как с хедлайнерами, так и с менее известными артистами, которые выступят на фестивале в этом году.

1. Nick Cave and the Bad Seeds

В 2016 году группа во главе с австралийским гением Ником Кейвом выпустила альбом "Skeleton Tree". Это, пожалуй, мрачнейшая работа и без того минорного Кейва. Как известно, альбом был написан сразу после трагической гибели его 15-летнего сына. О тяжелых испытаниях в жизни Кейва и записи "Skeleton Tree" был снят документальный фильм "One More Time With Feeling".

2. The Prodigy

После громкого возвращения в 2009 году с альбомом "Invaders Must Die" ветераны рейва на несколько лет замолчали, а в 2015 году выпустили свой шестой альбом "The Day Is My Enemy". Выступление британцев не обойдется и без их вечных хитов, вроде "Breathe", "Smack My Bitch Up" и "Mindfields". На последний, кстати, недавно был снят клип, действия в котором разворачиваются в российском Воронеже.

3. Years & Years

Британское синт-поп трио в июле выпускает свой второй альбом "Pablo Santo", две песни из которого уже представлены в качестве синглов. Лидер группы Олли Александер в одном из интервью заявил, что вторая пластинка будет сильнее первой. На ней, напомним, был один из главных летних хитов 2015 года – "King".

4. Mura Masa

Еще один представитель Великобритании. 22-летний продюсер в прошлом году выпустил свой дебютный альбом с большим количеством приглашенных звезд: ASAP Rocky, Деймон Албарн и другие. Его сравнивают с Disclosure и Келвином Харрисом – британец обладает таким же талантом создавать легкую летнюю музыку.

5. Иван Дорн

Иван Дорн, он же "главная надежда российской поп-музыки" выступит не на центральных сценах Positivus, но стоит ожидать, что он соберет большое количество зрителей. В прошом году музыкант записал в США англоязычный альбом "Open The Dorn", который сколько ругали, столько же и хвалили. Любители "старого доброго" Дорна, скорее всего, тоже останутся довольны его выступлением.

6. Confidence Man

Популярность группы вышла за пределы их родной Австралии в 2016 году, когда дует выпустил песню "Boyfriend (Repeat)". Описание одного из прошлогодних выступлений Confidence Man: "отточенное звучание с мощным танцевальным турбонаддувом, которое органично воспринимается в контексте разных жанров последних сорока лет: от хай-энерджи, итало-диско и синт-попа восьмидесятых, хауса девяностых до нью-рейва и IDM двухтысячных".

7. Владислав Наставшев / Ezeri. Медленные танцы

Несколько совместных работ молодой экспериментальной группы Ezeri и театрального режиссера Владислава Наставшева перерасли в сильный творческий союз. На "Медленных танцах" Наставшев исполнит лиричные песни из собственных спектаклей, в том числе положенные на стихи русского поэта Михаила Кузьмина.

Фестиваль Positivus пройдет в Салацгриве с 20 по 22 июля. Хедлайнерами в этом году станут Nick Cave & the Bad Seeds, The Prodigy и Years & Years.