Культура |

С 1 по 3 июня в Риге программой концертов, фестивалей и культурных мероприятий будет отмечаться Международный день защиты детей, сообщила представитель Рижской думы Индра Вилде.

Концерты, выставки и фестивали, творческие мастерские и спортивные соревнования, а также игры ожидают детей и взрослых в культурных центрах столицы, культурных пространствах Strops, на игровых площадках, в парках, а также в Калнциемсе, квартале Спикери и в Пардаугаве.

Пятница, 1 июня

После обеда детей вместе с родителями ждут в культурном пространстве Strops в Кенгарагсе, на территории Мазюмправской усадьбы. Там летний сезон откроется представлением Kā saule gadījās, подготовленным театральной студией Dirty Deal Teatro.

В свою очередь во втором культурном пространстве Strops, которое в этом году будет работать в Зиепниеккалнском Эбельмуйжском парке, в этот день детей приглашают на спектакль Яниса Знотиньша Karnevāls un kartupeļu salāti.

"Это прекрасная возможность насладиться праздником на природе, в красивом, зеленом месте посмотреть спектакль и активно провести время на свежем воздухе", – уверены организаторы мероприятий, общество I Did It.

В этот же день маленьких посетителей также ждет Дворец культуры VEF, где пройдет концерт под названием Brīnišķīgais sapnis.

Также свои двери откроет и Латвийская Национальная библиотека, где состоится благотворительный концерт Ar siltu sirdi.

Суббота, 2 июня

В этот день состоятся различные уличные фестивали.

Творческие мастерские, выездной кукольный театр и несколько детских опер можно будет увидеть на фестивале Dari pats, который пройдет в Калнциемском квартале.

В свою очередь на Эспланаде состоится другой фестиваль - Visi kopā, где дети вместе с родителями смогут наблюдать демонстрации, участвовать в конкурсах и получить информацию о том, как соблюдать меры предосторожности и при этом оставаться активными во время летних каникул.

В квартале Спикери ожидается фестиваль под названием Radi un iedvesmojies, во время которого будет возможность участвовать в играх, научных мастерских, посмотреть спектакль Kas zaķīti pasargās?, а также вместе с Фабрикой снов Кашера наблюдать музыкальное представление Varde par solisti.

Воскресенье, 3 июня

В филиале культурного центра Ritums, ул. Иерикю, 43A, детей ждут приключения вместе с собачкой Лотте из Поселка изобретателей и праздничная программа Krāsainais maršs.

Спортивные мероприятия, музыкальные выступления, надувные аттракционы, игры и эстафеты можно будет посетить на празднике Mazā stiprinieka 7 varoņdarbi, который пройдет на улице Маскавас, между улицами Плосту и Расас.

Традиционно масштабный праздник в этом году состоится в парке "Зиемельблазма". На концерт, по случаю 110-летия праздника, приглашает танцевальный коллектив Bitīte. Также будут работать ровно 110 творческих мастерских и аттракционов, детей ждут игры и развлечения, выступит оркестр Молодых Янисов.

Еще одно мероприятие пройдет на эстраде и в парке Дзегужкалнса, где в программе Saules bērni примут участие детские и юношеские танцевальные и вокальные ансамбли, а также будут работать творческие мастерские.