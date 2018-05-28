Культура |

Лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс признался, что он алкоголик. Как сообщает The Guardian, актёр сказал, что рад этому.

"Я очень счастлив тому, что я алкоголик, это великолепный дар, потому что, куда бы я ни пошёл, эта пропасть следует за мной. В ней моя вулканическая ярость, которую я использую как топливо. Ракетное топливо. Конечно, оно может разорвать тебя на куски и убить", — сказал Хопкинс.

По словам Хопкинса, свою злобу ему удаётся направлять в творчество. Актёр рассказал, что в 1975 году он отказался от употребления спиртного и пытался задавить в себе бешеный характер, но у него ничего не получилось.

"Мать сказала мне тогда: "Почему бы тебе просто не быть ублюдком, которым ты на самом деле являешься?"" — вспоминает актёр.

По словам 80-летнего Хопкинса, его мать тогда сказала ему, что он "монстр", и призвала его оставаться собой.

Как ранее писал Лайф, актёр ранее признался, что не общается со своей дочкой уже 20 лет.