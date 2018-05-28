В рижском стендап-шоу выступит резидент Comedy Club
К тому же, это будет сотое, юбилейное мероприятие Riga Stand Up, за 2 года существования проекта, поэтому организаторы подходят к нему со всей ответственностью.
Первого июня для рижан выступят лучшие комики проекта со своими самыми свежими шутками и лучшим материалом за этот год, а также специальный гость.
Хедлайнером мероприятия заявлен Иван Половинкин, новоиспеченный резидент Comedy Club! А также участник множества других проектов, таких как Comedy Battle на ТНТ.
"Ваня является давним другом проекта Riga Stand Up и уже неоднократно выступал на рижской сцене. И вот он снова порадует столицу Латвии своим умным и интеллигентным юмором. "Большой концерт лейбла Riga Stand Up – это уникальная возможность насладиться свежим и неожиданным юмором, который Вы еще не видели "в телике" и который прошёл проверку десятками малых мероприятий и "открытых микрофонов". Это шанс на два часа погрузиться в атмосферу честного, прямого и острого юмора "без купюр" и обменяться зарядом энергии с резидентами", - сказано в сообщении организаторов.
Мероприятие в K.Suns откроет серию летних стендап-вечеринок, в которую входят юмористические концерты и открытые микрофоны в самых разных точках Латвии.