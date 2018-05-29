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8 августа на сцене зала «Дзинтари» выступит легендарный дирижер, музыкальный директор Королевского Ковент-Гардена, обладатель многочисленных международных наград, включая Gramophone и Classical BRIT Awards Антонио Паппано. Аккомпанировать Маэстро будет Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия (Италия).

Паппано в рейтинге дирижеров неизменно входит в десятку лучших, рассказал радио Baltkom член Попечительского совета фестиваля "Балтийские музыкальные сезоны", а также член Совета Rietumu Banka Александр Гафин. Родившийся в Англии, но итальянец по происхождению, Антонио Паппано дирижирует двумя всемирно известными оркестрами: один из них знаменитый лондонский оркестр в Ковент-Гарден, одной из самых престижных оперных площадок мира, а несколько лет назад Паппано взял шефство над академическим оркестром Италии Санта-Чечилия. История этого коллектива восходит к 1585 году, когда по указу папы римского Сикста V в Риме основали «Конгрегацию римских музыкантов. Среди действительных и почётных членов Академии были Керубини, Доницетти, Россини, Паганини, Лист, Мендельсон, Берлиоз, Гуно, и другие известные музыканты.

Привезти Оркестр Национальной академии Санта-Чечилия в Латвию оказалось непросто, отметил Александр Гафин. В его составе 120 музыкантов, и все они хотят лететь со своими музыкальными инструментами, в то время как авиакомпании запрещают проносить в салон самолета громоздкие контрабасы и виолончели. В итоге Фонду "Балтийские музыкальные сезоны" пришлось арендовать специальный самолет, у которого есть багажное отделение, предназначенное для перевозки хрупких музыкальных инструментов.

"Безусловно на такие затраты может пойти только наш Фонд, - подчеркнул Александр Гафин. - Ни одному из продюсеров проведение подобного мероприятия не будет выгодным. Билеты на такой концерт должны стоить по 600-700 евро, но где мы тогда найдем зрителей, готовых заплатить такие деньги?!"

К слову, стоимость билетов на концерт Антонио Паппано и Оркестра Академии Санта-Чечилия 8 августа в Юрмале начинается от 30 евро! У зрителей "Дзинтари" будет шанс насладиться музыкальными произведениями, которые исполняются достаточно редко. В концерте прозвучат: Первая часть оратории "Сотворение мира" Йозефа Гайдна "Понятие хаоса", Симфония №1 "Иеремия" Леонарда Бернстайна и Симфония №1 "Титан" Густава Малера.

Билеты можно приобрести на bilesuparadize.lv