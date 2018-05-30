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6 июля 2018 года в замке Сигулды в рамках мирового турне Wanted с уникальной концертной программой выступит один из самых знаменитых итальянских певцов ZUCCHERO. Музыкант такого высокого мирового уровня с сольным концертом впервые появится на сцене в Сигулдского замке.

Настоящим именем ZUCCHERO является Адельмо Форначари. Музыкант продал более чем 60 миллионов альбомов и был признан самым продаваемым итальянским певцом всех времен.

Его предыдущий альбом ORO, INCENSO E BIRRA в течении многих лет считался "самым продаваемым в мире альбомом в истории итальянской поп музыки".

В рамках концерта, артист исполнит свои популярные во всем мире хиты Baila Morena, Senza Una Donna, A Wonderful World, Feels Like a Woman, My Love, а также другие песни и новые композиции из своего последнего альбома.

Вместе с Лучано Паваротти Zucchero принимал участие в благотворительном концерте Pavarotti & Friends, который транслировался в прямом эфире по всему миру.

Итальянский музыкант также выступал вместе с такими всемирно известными звездами, как Андреа Бочелли, Эрик Клептоном, The Rolling Stones, U2, Sting, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Томом Джонсом и многими многими другими.

Zucchero вместе с Майклом Джексоном участвовал в организованном международной организацией Красный Крест благотворительном концерте в Мюнхене.

Итальянец имеет и несколько наград. Например, его альбом Miserere удостоился награды Year’s Most Successful Italian Singer ("Самый Успешный Итальянский Певец Года"). ZUCCHERO также был номинирован на Grammy и дважды получил награды на World Music Awards.

Кроме того, на своей родине в Италии, музыканта четыре раза наградили в рамках фестиваля Festivalbar awards. ZUCCHERO шесть раз удостоился награды на конкурсе Wind Music Awards.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте www.bilesuserviss.lv .

Фото: facebook.com/ZuccheroFornaciari