Культура |

25-26 мая на заводе VEF прошел фестиваль электронной музыки UNDER. В течение двух дней в индустриальном районе Риги выступили более 30 как местных, так и зарубежных артистов.

В этом году фестиваль должен был расположиться на территории бывшей фабрики "Большевичка", однако в последний момент организаторы по техническим причинам перенесли UNDER на уже проверенное место — завод VEF.

Артисты, как и в прошлом году, выступали на трех сценах: две из них находились в бывших заводских цехах, еще одна — в саду фестиваля. Благодаря по-летнему теплой погоде уличное пространство в этом году собрало особенно много людей.

Специальным гостем фестиваля стал латвийский стрит-арт-художник Малыш, который в режиме реального времени создал во дворе фестиваля граффити, после чего любой из посетителей фестиваля мог также нанести баллончиками краску на стену.

Наравне с местными артистами гостями фестиваля стали известные электронные музыканты из Европы: Byetone из Германии, Antigone из Франции, россиянка Ishome и другие. Наиболее ожидаемым было выступление участника группы Moderat, немца Саши Ринга, более известного как Apparat.

Его перформанс начался, когда на улице было совсем темно и закончилось на рассвете. Казалось, что Apparat отыграл намного больше отведенных ему двух часов.

Подробнее о фестивале можно узнать на его официальном сайте.

Фото: facebook.com/underfestivallv