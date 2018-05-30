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В четверг, 31 мая, в рамках Дней русской культуры в Латвии состоится музыкальный вечер поэзии "Плывет кораблик негасимый из Александровского сада". Мероприятие пройдет на корабле-ресторане Rīgas Pērle.

Вечер откроет Ирина Борцова, стихи которой получили одобрение Андрея Вознесенского и Анатолия Наймана.

Во втором отделении мероприятия выступят рижские поэты. Также гости вечера смогут послушать лучшие произведения мировой классики в исполнении скрипачки, которая обучалась в Музыкальной академии и за границей, принимала участие в международных проектах.

Вечер поэзии начнется в 18.00, вход на мероприятие будет стоить 5 евро - в цену также включен бокал вина.

Напомним, Дни русской культуры в Латвии проходят с 23 мая по 7 июня. В этом году этой русской исторической культурной традиции исполняется 93 года. В программе около 150 мероприятий, подготовленных латвийскими творческими сообществами и неправительственными организациями. Дни русской культуры поддержали Резекне, Даугавпилс и Рига.

Фото: flickr.com/Егор Журавлев