Культура |

С 7 по 31 июня в Риге состоится ежегодный международный музыкальный фестиваль Rīgas ritmi 2018. Как и в прошлые годы посетителям мероприятия предоставится возможность послушать артистов мирового уровня, а молодые музыканты смогут принять участие в ценных мастер-классах.

Художественный руководитель фестиваля Марис Бриежкалнс на пресс-конференции, посвященной фестивалю, сообщил, что некоторые концерты в рамках мероприятия будут бесплатными.

"В этом году в рамках фестиваля мы предлагаем 20 концертов, 10 из которых будут бесплатными. Главными местами проведения фестиваля будет площадь у Origo, джаз-клуб Trompete, парк отдыха Egle, Дом конгрессов, культурный дворец VEF и Латвийское радио, где пройдут мастер-классы", - отметил он.

Некоторых артистов слушатели смогут увидеть не раз. Например, контрабасист Адам Бен Эзра выступит и в дворце культуры VEF, и в Доме Конгрессов.

Бриежкалнс на пресс-конференции также выделил самые яркие, как считает он, концерты фестиваля.

"Один из них состоится 28 июня в Доме конгрессов. На сцене выступит Шенель Джоунс и бигбэнд Латвийского радио. Концерт называется Geršvinam 120", - заявил он.

Бриежкалнс напомнил, что Шенель Джоунс из Нью-Йорка в прошлом году выиграла на Riga Jazz Stage.

"Мы решили создать новую программу, которую будет ставить аранжировщик, композитор и тромбонист Дейвид Гибсон", - указал художественный руководитель фестиваля.

Директор фестивала Диана Бриежкалне на пресс-конференции подчеркнула высокое качество музыкального предложения на мероприятии.

"Я могу вас заверить, что разочарований нигде не будет, потому что это не просто хорошая музыка — это отличная музыка", - заявила она.

Также на фестивале выступит номинант Grammy, пианист Алфредо Родригез, в игре которого сочетаются влияния джаза, кубинских ритмов и западной классической музыки. На мероприятии слушателям предоставится возможность насладиться композициями группы Sabor Latino LT, джазовой дивы из Норвегии Биди Белль и базирующейся в Лондоне групе Hejira.

Всю информацию о местах и времени проведения концертов в рамках фестиваля можно узнать на официальном сайте мероприятия rigasritmi.lv