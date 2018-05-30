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11 июня в Риге пройдет встреча с известным российским писателем и литературным критиком Майей Кучерской.

«Счастье то какое!» - так называется новая книга, которую в Риге представит писательница Майя Кучерская. Она является составителем этого сборника, в котором лучшие современные российские поэты и писатели делятся своим представлением о счастье.

У многих рассказов – «говорящие» названия: Дмитрий Быков – «Счастье», Наринэ Абгарян – «Ангелы», Cергей Шаргунов – «Ты – моя находка», Евгений Водолазкин – «Детский сад», Александр Генис – «Уколы счастья»…

“Мне хотелось бы понять, какое же оно, наше русское счастье cейчас, cегодня, в 21 веке. При каких условиях и в каких пределах возможно,” - так сама Майя Кучерская объясняет замысел этого сборника.

За несколько дней перед этим Майя Кучерская примет участие в Книжном фестивале на Красной площади - презентация новой книги с участием коллектива авторов пройдет на главной сцене фестиваля перед храмом Василия Блаженного.

В Риге ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ СОСТОИТСЯ в рамках цикла «Книжный клуб» проекта «Культурная линия» 11 июня, в понедельник, в конференц-зале гостиницы "MERCURE" (ул. Элизабетес,102, у привокзальной площади). Начало в 18. 00.

Вход свободный, но количество мест в зале ограничено, поэтому обязательна предварительная регистрация по e-mail: kulturaslinija@gmail.com

ЦИТАТЫ из книги «Счастье то какое!»:

"Ведь счастье - для души и тела - не в переменах и езде, а в чувстве полноты, предела..." Дмитрий Быков

"- Поверь в то, что нет никакого счастья, - говорит Ида. - И сама не заметишь, как тут же станешь счастливой". Анна Матвеева

"Да будет счастье, счастье без причин, простое счастье в клетку и в полоску". Катя Капович

"Может быть, счастье с одной дает обладание всем миром?" Сергей Шаргунов

О Майе Кучерской

Майя Кучерская - профессор факультета филологии Государственного университета - Высшей школы экономики, создатель самой успешной в России Школы креативного письма, автор учебников по литературе. Окончила русское отделение филологического факультета МГУ. Затем училась на отделении славянских языков и литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

В 1997 г. защитила в МГУ кандидатскую диссертацию "Русский святочный рассказ и проблема канона в литературе нового времени". Вторую диссертацию защитила в 1999 г. в Калифорнийском университете на тему "Великий князь Константин Павлович Романов в русской культурной мифологии".

Преподает в Государственном университете — Высшей школе экономики, где ведет курсы "Система западной словесности", "Русская литература второй половины XIX века"и др. Ее профессиональные интересы - массовая культура и литература XIX и начала XX веков, мифология массового сознания, средневековая литература, современная русская проза и др. Публикуется как литературный критик с 1990 г., как прозаик с конца 1990-х.

Первая книга прозы Кучерской - "Современный патерик. Чтение для впавших в уныние" — сборник историй, рассказов и анекдотов, посвященных современной жизни Русской православной церкви - была удостоена Бунинской премии (2006 г.)

В 2005 г. в серии ЖЗЛ вышла книга "Константин Павлович", написанная по материалам диссертации.

В 2006 г. выходит роман "Бог дождя", отмеченный премией "Студенческий Букер".

Роман писательницы "Тетя Мотя" в 2013 году стал фаворитом премии "Большая книга" и лауреатом премии "Ясная Поляна".

Резкая, часто провокативная публицистика Кучерской неизменно вызывает бури в читательских форумах. На встречу приглашаются все, кому интересна литература – классичесмкая и современная, русская и зарубежная.