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Британская писательница, автор романов о юном маге Гарри Поттере, Джоан Роулинг напишет новую детскую книгу. Об этом она рассказала в ходе онлайн-беседы с поклонниками на своём сайте.

По словам автора, книга не будет иметь отношения к поттериане и её персонажам. Роулинг подчеркнула, что в течение ближайших лет она планирует создать новую фантастическую историю, которая нацелена как минимум на такой же успех, как у предыдущих литературных работ.

Сейчас Роулинг работает над сценарием третьего фильма "Фантастические твари и где они обитают". Эта история — приквел к киносерии о Гарри Поттере. Мировая премьера второй части "Тварей" запланирована на конец осени 2018 года.

Напомним, ранее из архивов британского актёра Алана Рикмана стало известно, что он был недоволен своей ролью профессора Северуса Снейпа в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере.

Фото: Flickr/lozikiki