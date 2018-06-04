В Латвии выступит поп-дива Рита Ора (4)

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Культура | 4 июня 2018 года, 10:49

Впервые в Латвии с концертом 4 августа на сцене Сигулдской эстрады выступит поп-дива, певица в стиле R&B и актриса Рита Ора.

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Певица порадует своих поклонников, представив впечатляющую шоу-программу и исполнив свои хиты Anywhere, For you, Body on me, I will never let you down, Poison, R.I.P., Coming home, How we do, Shine ya light и многие другие популярные композиции.

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Ее концерты отличаются фантастической энергетикой и яркими костюмами, а благодаря своему незабываемому голосу и завораживающим мелодиям певица заняла заслуженное место на вершинах музыкальных чартов.

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Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте www.bilesuserviss.lv.

Комментарии 4
Патриот 3 часа назад
Этож надо такую рекламу дать! Поп дива от слова просто жопа. Слышу о ней в первый раз. Для Латвии на хуторе сгодится. Заработает тысячу евро на новые трусики на лифчик точно денег не хватит.
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фак(т)1 час назад
Для лотышских папуасов сойдёт.
Стеклянные бусы, дешевые третьесортные зрелища и обноски хозяина - вот цель их существования.
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Leonardo Gromov3 часа назад
Да ты че
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