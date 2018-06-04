Культура |

Впервые в Латвии с концертом 4 августа на сцене Сигулдской эстрады выступит поп-дива, певица в стиле R&B и актриса Рита Ора.

Певица порадует своих поклонников, представив впечатляющую шоу-программу и исполнив свои хиты Anywhere, For you, Body on me, I will never let you down, Poison, R.I.P., Coming home, How we do, Shine ya light и многие другие популярные композиции.

Ее концерты отличаются фантастической энергетикой и яркими костюмами, а благодаря своему незабываемому голосу и завораживающим мелодиям певица заняла заслуженное место на вершинах музыкальных чартов.

Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu serviss или в интернете на сайте www.bilesuserviss.lv.