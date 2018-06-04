Джон Малкович, который уже 16 июня на сцене зала "Дзинтари" выступит с моноспектаклем под живой оркестр , оправдывает свою репутацию одного из самых загадочных американских актеров. Он по-прежнему крайне редко дает интервью и не пытается отрицать свою нелюбовь к современным голливудским фильмам. Несмотря на закрытость и нежелание общаться с прессой, Джон Малкович известен далеко не одним киноманам и профессионалам индустрии. Mixnews вспоминает самые известные, рискованные и абсурдные роли актера.

Культура |

"Место в сердце" (1984)

Дебют Джона Малковича на большом экране состоялся в драме Роберта Бентона "Место в сердце" в роли слепого мистер Уилла, за которую Малкович был номинирован на "Оскар" как лучший актер второго плана. Хотя картину сейчас мало кто вспоминает, это был блестящий старт в кино.

В центре повествования — драматическая судьба Эдны Сполдинг: она неожиданно овдовела, оставшись с двумя детьми на руках, и вынуждена самолично бороться за существование, противостоя природной стихии в виде смерча, диктату банка и конкуренции промышленников, заинтересованных в разорении мелких фермеров. В роли слепого, меняющегося по ходу ленты от нелюдимого мизантропа, к человеку способному на большой поступок ради другого, Малкович демонстрирует такие глубины актерского мастерства, что его второстепенный персонаж запоминается зрителям больше всех.

"Опасные связи" (1988)

Сегодня виконт де Вальмон в изображении Джона Малковича в экранизации классического романа "Опасные связи" считается классикой. Его кандидатура еще на этапе кастинга многим казалась неочевидной: умный и коварный соблазнитель виконт де Вальмон большинству читателей представлялся классическим красавцем, чего нельзя сказать о Малковиче. Стивен Фрирз раскрыл огромный потенциал актера и показал его во всем великолепии разностороннего таланта. Утонченность и галантность, особая соблазнительная порочность в сочетании с невинностью и способностью влюбляться, уникальная харизма Малковича проявилась с мощью, не свойственной дебютантам. В “Опасных связях” Джон Малкович — зрелый мастер, который не уступает ни маститой Гленн Клоуз, ни секс-символу эпохи Мишель Пфайффер.

"На линии огня" (1993)

В 1993 году Малкович сыграл изобретательного убийцу в высокобюджетом боевике Вольфганга Петерсена "На линии огня", который заставил присмотреться к Малковичу массового зрителя. За эту работу актёр удостоился второй номинации на "Оскар" и семизначного гонорара. Захватывающий поединок между преследуемым и преследующим, которые постоянно меняются местами, крепко держит внимание зрителя. Мастерское исполнение Малковича заворожило публику, он сыграл достоверно и убедительно — его перевоплощению в хладнокровного и расчетливого убийцу веришь на 100 %. Ему удалось привлечь едва ли не больше внимания и похвалы критиков, чем голливудскому гиганту Клинту Иствуду, который сыграл в картине главную роль (кстати, Иствуд позднее пригласит Малковича в свой режиссерский проект "Подмена"). С тех пор за Малковичем закрепилось амплуа злодея.

"Быть Джоном Малковичем" (1999)

Согласие сняться в фильме "Быть Джоном Малковичем", написанном сценаристом Чарли Кауфманом, — одно из самых рискованных решений в карьере актера. По сюжету, неудачливый артист-кукольник находит загадочную дверцу за шкафом в своем кабинете, которая оказывается порталом в голову актера Джона Малковича. Одна из причин, по которой продюсеры студий-мейджоров не хотели браться за экранизацию – недостаточная "звездность" Малковича (один из продюсеров даже воскликнул: "Почему, черт возьми, не сделать из этого "Быть Томом Крузом?!"). Не был уверен в успехе и сам Джон Малкович – после прочтения сценария он первым делом предложил Кауфману переписать его под кого-то другого. Однако для сценариста фигура Малковича была принципиальна по нескольким причинам. "Я выбрал Джона Малковича, потому что он серьезный актер. Более того, он великий актер, и будто есть в нем нечто неразгаданное. Что-то в его глазах, чего вы не можете разглядеть", — рассказывал Кауфман. Фильм принес премию BAFTA за сценарий, а также сценарную и режиссерскую номинации на "Оскар", а Джон Малкович в роли самого себя вошел в список "100 величайших киногероев всех времен" журнала Premiere.

"После прочтения сжечь" (2008)

"После прочтения сжечь" в каком-то смысле можно назвать центром киновселенной Итана и Джоэла Коэнов. То, с каким упоением, сарказмом и цинизмом здесь показаны практически все герои, которых сыграли сплошь звезды категории А, может удивить даже знатоков творчества братьев, и раньше не стеснявшихся населять свои сценарии идиотами. Джон Малкович сыграл в фильме бывшего агента ЦРУ Осборна Кокса, который решил после увольнения написать разоблачающие мемуары. Диск с мемуарами крадет жена Кокса, мечтающая о разводе, а после он оказывается у адвоката, в тренажерном зале и, наконец, в посольстве России. В фильме 62 раза звучит ругательство "F--k", причем в основном из уст персонажа Малковича.

"Сибирское воспитание" (2012)

Русский эмигрант Николай Лилин выпустил в Италии роман о жизни воровского клана из Приднестровья и этот гулаговский вариант "Крестного отца" экранизировал создатель "Нирваны" Габриель Сальваторес. Джон Малкович сыграл в этой картине деда Кузю - изрешеченного татуировками вора в законе, воспитывающего "по понятиям" своих внуков, которых зовут (без шуток!) Гагарин и Колыма. Даже в этой развесистой клюкве, где по сугробам между избами бегали звероподобные длинноволосые мужики в овчинных шубах и с "калашами" наперевес, все эпизоды с Малковичем — прекрасны. Эти тяжелые золотые кресты, эти иконы древнего письма, с умилением глядящие на любовно смазанные "макаровы", эта народная песня "Мама Сибирь", которую по традиции "урки" исполняют ментам в знак презрения.

"Череп и кости" (2014)

Шпионская история, которая разворачивается в декорациях одной секретной пиратской республики, расположенной на живописных Багамских островах. В этом райском уголке правит жестокий харизматичный пират Черная Борода — настоящий морской волк, о котором ходят самые страшные слухи. Сериал, снятый группой режиссеров во главе с Дэвидом Слейдом, явно эксплуатировал успех "Пиратов Карибского моря". Основной аттракцион в "Черепе и костях", конечно же, Джон Малкович в одной из главных ролей — удалого пирата Эдварда Тича по кличке Черная Борода, щеголяющего турецкими нарядами и неканонической седой бородкой. Заметим, угрозу и безумие 64-летний актер умеет источать в любых предметах гардероба.