Культура |

82-летний кинорежиссер Вуди Аллен в одном из аргентинских ток-шоу пошутил по поводу движения против домогательств в Голливуде #MeToo.

Он одобрил тех, кто рассказывает о сексуальных действиях, нарушающих неприкосновенность частной жизни другого лица.

"Однако, знаете, я должен быть на афише движения #MeToo", — цитирует Аллена The Telegraph.

"Я работаю в кино 50 лет. Я сотрудничал с сотнями актрис, и ни одна из них — важных, знаменитых, начинающих — никогда не предлагала мне ничего предосудительного. Так что у нас все было гладко", — поделился он.

Сам Вуди Аллен неоднократно оказывался в центре сексуальных скандалов: он женат на своей приемной дочери, а другая его приемная дочь, которую он удочерил вместе с актрисой Мией Фэрроу, не раз обвиняла его в педофилии. Недавно эти обвинения опроверг его приемный сын.

Фото из Flickr/Falcon Web