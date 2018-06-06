Культура |

6 июня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в мире отмечается День русского языка.

Решение о проведении Дня русского языка, как одного из официальных языков ООН, было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка, в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия.

Одной из целей этой программы является поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН (английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского), а также привлечение внимания к различным языкам и культурным традициям.

Русский язык — один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности — восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).

По использованию в интернете русский язык стоит на втором месте. Это один из самых переводимых языков в мире. Среди языков, на которые переводится большинство книг, русский занимает седьмое место. Среди языков, с которых чаще всего переводят, русский стоит на четвертом месте.

Русский язык является официальным или рабочим языком в ряде международных организаций — ООН и некоторых ее дочерних организациях, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ), Единого экономического пространства (ЕЭП), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Договора об Антарктике (СДА) и др.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com