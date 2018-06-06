Культура |

42-летняя певица Эмма Бантон рассказала о том, когда следует ждать воссоединения группы Spice Girls, одной из вокалисток которой она была в 1990-е.

О планах экс-участниц легендарного поп-коллектива Бантон рассказала в эфире передачи This Morning, когда ее спросили о ходе работы над заявленным ранее мультфильмом о группе. «Мультфильм мы активно обсуждаем. Затем, не уверена, что будет тур, но будут несколько шоу. Было бы здорово выступить на Гластонбери», — поделилась Бантон.

Говоря о возможном участии в шоу Виктории Бекхэм, которая сейчас отошла от сцены и занимается дизайном одежды, Бантон выразилась уклончиво: «Уверена, так или иначе Виктория будет задействована».

Сама Эмма Бантон сейчас посвящает себя сольной музыкальной карьере.