Корабль-ресторан RĪGAS PĒRLE приглашает ценителей музыки 60-70 годов на вечеринку в стиле The Beatles. В субботний вечер, 9 июня, гости вечеринки The Beatles Party отправятся в трехчасовой круиз по Даугаве под любимые хиты легендарной «Ливерпульской Четверки» - Yesterday, Can't Buy Me Love, Yellow Submarine, All You Need Is Love, Hey Jude и многие другие.

Мероприятие состоится 9 июня. Посадка на корабль с 18:00. Время отплытия в круиз - 19:00. Прибытие обратно - 22:00. Вечеринка The Beatles Party завершится в 23:00.

Цена билета за столиками в ресторане - 9 евро, на открытой палубе - 7 евро. Билеты в сети Biļešu serviss (www.bilesuserviss.lv )

Корабль-ресторан RĪGAS PĒRLE может одновременно принять на борт до 150 человек. Гости вечеринки могут выбрать места за столиками в ресторане или на открытой палубе. К услугам гостей два бара и разнообразное меню от шеф-повара.

Мероприятие может фотографироваться и сниматься на видео в маркетинговых целях.