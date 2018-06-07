Скончалась режиссер Кира Муратова
Культура | 7 июня 2018 года, 00:05
Советский и украинский режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.
«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"...», — написал он.
Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется «Астенический синдром», завоевавший Специальный приз жюри «Серебряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию «Ника» за лучший игровой фильм.
В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.
Она завершила карьеру в 2012 году.
Источник: Lenta.ru