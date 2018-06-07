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Бывший кумир западных подростков в 1970-е и скандалист в последние годы своей жизни, Дэвид Кэссиди скончался в возрасте 67 лет в ноябре прошлого года. За несколько месяцев до смерти он рассказал поклонникам, что страдает от деменции.

Деменцией он объяснял свое странное поведение и проблемы со здоровьем. Однако в новом документальном фильме канала A&E «Дэвид Кэссиди: последняя запись» (David Cassidy: The Last Session), снятом в последние месяцы его жизни, он признается: здоровье подкосил алкоголизм.

«У меня болезнь печени. Никакой деменции у меня нет. Это все алкогольное отравление. Я врал, что бросил», — цитирует Reuters Кэссиди, который в фильме произносит эти слова во время звонка продюсерам.

С 2010 по 2014 год Дэвид Кэссиди был три раза арестован за вождение в нетрезвом виде. Позже он был направлен на принудительное лечение. Алкоголизм Кэссиди объяснил попытками справиться с депрессией. «Да, я делаю это, чтобы забыть о грусти и опустошенности», — говорит он в документальном фильме.

Дэвид Кэссиди был женат три раза. У него остались сын Бо и дочь Кэти.