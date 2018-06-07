Культура |

20-го июня в Юрмале в рамках «Балтийских музыкальных сезонов» состоится концерт знаменитого Венского филармонического оркестра (по управлением дирижера Рафаэля Пайара) с участием одной из лучших меццо-сопрано мира Элины Гаранчи.

Этот концерт можно назвать музыкальной сенсацией. Венский филармонический оркестр не только один из старейших в мире, но и входит в тройку лучших мировых оркестров. Переговоры о его визите в Ригу растянулись на долгие четыре года, инспектировать юрмальский зал приезжали представители оркестра и зал "Дзинтари" с честью выдержал этот экзамен.

На концерте прозвучат увертюра «Леонора» Людвига ван Бетховена, «Песни Рикерта» Густава Малера и концерт для оркестра Белы Бартока.

Голос Элины Гаранчи обладает теплотой и силой, а ее личность пленяет королевской статью и привлекательностью. Ее любят как критики – хвалят за культовое толкование основных ролей меццо-сопрано и блестящее исполнение, так и публика – овациями, полными восхищения, приветствуют ее как в престижных оперных домах, так и в известных концертных залах и на фестивалях во всем мире...

В мае латвийская певица исполнила роль Далилы в опере Камиля Сен-Санса в Венской государственной опере. Премьера прошла с огромным успехом, и как напомнила на своей страничке в фейсбуке своим подписчикам Элина Гаранча, это не первое ее обращение к опере "Самсон и Далила". На альбоме Romantique, изданном Deutsche Grammophon в 2012 году, Элина Гаранча исполнила одну из лучших оперных арий мира “Mon coeur s’ouvre à ta voix” - «Моё сердце открывается звуком твоего голоса» из этой оперы.

Кстати, все билеты на концерт Венского филармонического оркестра и Элины Гаранчи 20 июня в Юрмале уже распроданы, однако для ценителей искусства и комфорта доступен VIP комплект "Allegro", в который входит:

билет в VIP-партер концертного "Дзинтари";

приглашение на фуршет до начала концерта и во время антракта.

Заказать VIP комплект "Allegro" можно по телефону: +371 27180806 или на сайте www.bilesuparadize.lv.