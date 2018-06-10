Дима Билан не приедет на праздник в Даугавпилсе (9)
Культура | 10 июня 2018 года, 10:23
Певец Дима Билан не сможет выступить на Празднике города в Даугавпилсе в это воскресенье, 10 июня.
В аккаунте в Instagram он опубликовал видеообращение к своим в фанатам, в котором приносит извинения и сообщает, что серьезно заболел, что и послужило причиной отмены концерта, пишет портал Grani.lv.
Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии!! с выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в #Даугавпилс не попаду и не увижу завтра ВАС!!!!! Моё самое искреннее вам спасибо за понимание!!! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем!!! #билан #димабилан
Гоп это у вас в столице +пидралала парады , а у нас тихий умирающий городок три бабки да два деда, ну и немного молодежи
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Просто испугался посещения гоп-сити.
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Очередной передоз?
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