Дима Билан не приедет на праздник в Даугавпилсе (9)

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Культура | 10 июня 2018 года, 10:23

Певец Дима Билан не сможет выступить на Празднике города в Даугавпилсе в это воскресенье, 10 июня.

В аккаунте в Instagram он опубликовал видеообращение к своим в фанатам, в котором приносит извинения и сообщает, что серьезно заболел, что и послужило причиной отмены концерта, пишет портал Grani.lv.

Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии!! с выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в #Даугавпилс не попаду и не увижу завтра ВАС!!!!! Моё самое искреннее вам спасибо за понимание!!! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем!!! #билан #димабилан

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Комментарии 9
Xaxa2 часа назад
Гоп это у вас в столице +пидралала парады , а у нас тихий умирающий городок три бабки да два деда, ну и немного молодежи
5
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Саня2 часа назад
Просто испугался посещения гоп-сити.
14
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Sergejs Petrovs2 часа назад
Очередной передоз?
3
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