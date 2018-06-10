Культура |

Певец Дима Билан не сможет выступить на Празднике города в Даугавпилсе в это воскресенье, 10 июня.

В аккаунте в Instagram он опубликовал видеообращение к своим в фанатам, в котором приносит извинения и сообщает, что серьезно заболел, что и послужило причиной отмены концерта, пишет портал Grani.lv.