Культура |

10 июня, в воскресенье, в 18.00 в книжном кафе «Polaris» (Domina Shopping, Иерикю, 3) состоится творческая встреча с известной российской писательницей, лауреатом Букеровской и Бунинской премий, профессором факультета филологии Майей Кучерской.

Наиболее известное произведение автора, вызвавшее резонанс в обществе, — «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» — сборник историй, рассказов и анекдотов, посвящённых современной жизни Русской православной церкви. В Риге она представит недавно вышедшую книгу "Счастье-то какое!".

Другие произведения автора: роман «Тетя Мотя», «Бог дождя»,«Плач по уехавшей учительнице рисования», «Библия для детей: евангельские рассказы», биография «Константин Павлович» (серия ЖЗЛ), сборник рассказов «Ты была совсем другой».

Майя Кучерская счастливо соединяет в себе с одной стороны писателя, то есть создателя оригинальных художественных текстов, а с другой стороны – филолога, критика и преподавателя, который эти художественные тексты имеет привычку разбирать и анализировать.

Для встречи специально заказаны новые книги Майи Кучерской. БУДЕТ ИНТЕРЕСНО БЛОГЕРАМ и всем, кто хочет научиться писать. Майя Кучерская ведет школу креативного письма - у неё создана интереcная программа и методики.

Встреча состоится в книжном кафе Polaris (Domina Shopping, Иерикю, 3). Вход свободный