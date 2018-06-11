Культура |

В четверг, 7 июня, в Даугавпилсской крепости (улица Николая, 9) открылась новая художественная галерея "Белый конь". Студия располагается в здании бывшего провиантского магазина (продовольственные склады 19-го века), рядом с которым стоит скульптура призрака коня.

Первая выставка в галерее сформирована художником Олегом Мариноха.

Во время открытия каждый желающий мог зайти в помещение галереи, а также пообщаться с даугавпилсскими художниками, чьи работы представлены в галерее. В студии можно увидеть произведения Анастасии Дубовской, Альрауне Амулетти, Инары Петрусевич, Наталии Мариноха, Риммы Ильиной и самого Олега Мариноха. Торжественное открытие посетил мэр города Рихард Эйгимс.

Галерея открыта ежедневно с 11:00 до 18:00.