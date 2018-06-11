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Джон Малкович, которого латвийские зрители 16 июня увидят на сцене в Юрмале в моноспектакле "О героях и могилах", сыграет легендарного детектива Эркюля Пуаро в трехсерийной экранизации романа Агаты Кристи "Убийства по алфавиту". Сара Фелпс напишет сценарий адаптации для BBC One и Amazon. Алекс Габасси отвечает за постановку.

Кроме Малковича, в съемках мини-сериала примут участие Руперт Гринт, Эндрю Бакан, Имон Фэррен, Тара Фитцджеральд, Бронвин Джеймс и Фрейя Мавор.

"Убийства по алфавиту" — один из самых значимых романов Агаты Кристи, опубликованный в 1936 году. В Англии действует таинственный серийный убийца, убивающий в алфавитном порядке не связанных между собой людей. Пуаро и полиция каждый раз прибывают слишком поздно. Убийца, известный как ABC, на месте каждого преступления рядом с телом оставляет справочник ABC Railway Guide — алфавитный железнодорожный справочник.

В 1965 году вышла первая экранизация романа, где роль бельгийского детектива исполнил Тони Рэндалл. В 1992-м сюжет "Убийства по алфавиту" стал основой для эпизода телесериала "Пуаро" с Дэвидом Суше. Недавно в Голливуде Была предпринята попытка перезапустить цикл детективов об Эркюле Пуаро с Кеннетом Бранна в главной роли.

Новый проект продюсирует Джеймс Причард, правнук Агаты Кристи. Съемки "Убийств по алфавиту" начинаются в июне нынешнего года.

Напомним, что 16 июня в концертном зале "Дзинтари" Джон Малкович откроет второй цикл "Балтийских музыкальных сезонов", представив латвийской публике моноспектакль "О героях и могилах". Двукратный номинант на премию «Оскар», обладатель более 20-и престижнейших кинонаград представит главу из романа популярного аргентинского писателя Эрнесто Сабато "Сообщение о слепых" под вечную музыку Альфреда Шнитке. Аккомпанировать Мастеру будет один из лучших венгерских оркестров Данубия (Danubia Orchestra Obuda). В качестве солистки выступит блистательная пианистка Анастасия Теренкова. Билеты доступны на bilesuparadize.lv/

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