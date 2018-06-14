Культура |

Скончался Станислав Говорухин, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

"Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал политик.

Ранее сообщалось, что Говорухин 13 июня был госпитализирован в ЦКБ в крайне тяжелом состоянии.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. Окончил Казанский университет по специальности геолог, но работать по специальности не довелось. Вместе с друзьями он открыл в Казани одну из первых в стране телестудий в 1959 году.

В 1961 году он поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Окончив институт, Говорухин начал работать на Одесской киностудии, позже — режиссером в киноконцерне "Мосфильм".

Говорухин снялся почти в 30 картинах. Он работал в кино также в качестве сценариста и продюсера.

В числе художественных фильмов, поставленных Станиславом Говорухиным, широко известны и любимы зрителями такие ленты, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Артистка", "Россия, которую мы потеряли", "Конец прекрасной эпохи" и другие.

В политическую деятельность режиссер активно включился в 1985 году. Он выступал как публицист и общественный деятель. Начиная с 1993 года, избирался в Госдуму всех созывов.

На президентских выборах 2012 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина.

В июне 2013 года стал одним из сопредседателей Общероссийского народного фронта. До последнего времени Говорухин занимал пост главы комитета Госдумы по культуре.