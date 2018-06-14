"Балтийские музыкальные сезоны" открыли продажу ограниченного числа билетов на концерт Венских филармоников и Элины Гаранчи.

Культура |

20 июня в Юрмале состоится один из главных концертов года. На сцене КЗ "Дзинтари" выступят знаменитый оркестр Венских филармоников под управлением дирижера Рафаэля Паяре и латвийская оперная дива Элина Гаранча.

Этот концерт можно назвать музыкальной сенсацией. Венский филармонический оркестр не только один из старейших в мире, но и входит в тройку лучших мировых оркестров.

Голос Элины Гаранчи обладает теплотой и силой, а ее личность пленяет королевской статью и привлекательностью. Ее любят как критики – хвалят за культовое толкование основных ролей меццо-сопрано и блестящее исполнение, так и публика – овациями, полными восхищения, приветствуют ее как в престижных оперных домах, так и в известных концертных залах и на фестивалях во всем мире...

В связи с небывалым ажиотажем, соорганизатор мероприятия "Балтийские музыкальные сезоны" дополнительно запускают продажу ограниченного числа билетов.

Заказать билеты можно по телефону: 27180806