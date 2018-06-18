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Известная российская писательница и литературный критик Майя Кучеркая поделилась с радиослушателями радио Baltkom впечатлениями о новой международной книжной ярмарке-выставке Красная площадь и пригласила молодых латвийских литераторов подавать заявки на премию «Лицей».

Майя Кучерская приезжала в Ригу на творческую встречу со своими читателями, в рамках которой представила рижанам свою новую книгу-проект «Счастье-то какое!». Книга представляет собой сборник рассказов, эссе и стихотворений на тему счастья. В число авторов вошли тридцать писателей и поэтов, среди них – и наш земляк рижанин Александр Генис. Майя Кучерская выступила в этом сборнике как автор идеи и составитель.

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Накануне приезда в Ригу Кучерская презентовала «Счастье-то какое!» на новой международной книжной выставке-ярмарке «Красная площадь». Всего в рамках данного проекта на главной российской площади в 2018 году прошло 553 мероприятия, а количество посетителей за четыре дня составило 250 000 человек.

«Мне очень-очень понравилась эта ярмарка. Это был настоящий литературный праздник!, - рассказала в эфире радио Baltkom писательница. - Когда по Красной площади гуляют читатели, когда везде и всюду стоят книжные прилавки и выстраиваются огромные очереди к писателям – это такая радость! А писатели на ярмарке были самые разные - от очень популярной в России француженки Анны Гавальды до российского мастера детектива Дарьи Донцовой. И ко всем писателям подбегали читатели, узнавая их в лицо (и в частности ко мне, что меня поразило!), давали нам на подпись наши книжки, которые вышли не только сейчас, но и несколько лет назад.

Народу была просто тьма! Событий происходило огромное количество! Вся современная литература там была представлена – и детская, и взрослая, и развлекательная, и научно-популярная. Читались лекции. Словом, прекрасный проект, я его глубокий почитатель. Таких фестивалей должно быть как можно больше - и в Москве, и в России, и за ее пределами.

А 6 июня в Москве на Пушкинской площади награждали лауреатов новорожденной литературной премии «Лицей», учрежденной для молодых литераторов до 35 лет – и поэтов, и прозаиков. Кстати, подавать заявку на эту премию могут люди вне зависимости от места жительства, важно, чтобы они писали тексты на русском языке. И более того -- организаторы страшно заинтересованы в том, чтобы география премии была обширна.

Так, например, лауреат первой премии Константин Куприянов, живет в Сан Диего. Примечательно, что он и обладатели второй и третьей премии Игорь Савельев и Борис Ханов, написали романы о современности. Мне кажется, что это очень важно и нужно.

Еще один такой роман о современности я настоятельно рекомендую всем к прочтению - «Жизнь Лизы К.» Марины Вишневской. Он описывает сегодняшнюю Москву, время действия – 2012 – 2014 годы. Книга только поступила в продажу, она новинка и новинок. Написана блистательным русским языком.

Поэзия в стиле рэп

Книжный фестиваль завершился в день рождения Пушкина на Пушкинской площади стихотворным состязанием в стиле рэп.

В рэп-баттле «От Пушкина до «Известий» шагов двести» сразилсиь поэты – участники Фристайл-мастерской, творческого объединения под руководством Льва Киселева.

Чтения были приурочены к 125-летию со дня рождения Владимира Маяковского и 100-летию со дня легендарных выборов «Короля поэтов», в которых участвовали Маяковский, Северянин и Бальмонт. Разговор о любви к литературе и поэзии шел на языке фристайлеров, которых вдохновили строки и рифмы Александра Пушкина и Владимира Маяковского.

Победила в поэтическом состязании Ксения Семёнова с такими строками в стиле рэп:

Увидеть на небе звезду кому-то было нужно

Значит, это необходимо было, чтоб душу мою обнаружить

Соберем жемчужины, ребята, мне помогите,

Раздадим их друг другу, пожалуйста, не уроните!

И это был достойный финал книжного фестиваля.

В Риге Майя Кучерская провела встречу с читателями и автограф-сессию в книжном магазине Polaris, где можно приобрести новую книгу.