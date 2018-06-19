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Ему рукоплещут Ла Скала и Метрополитен-опера, Королевский Ковент-гарден и Парижская опера. 27 августа один из самых востребованных оперных певцов мира перуанец Хуан Диего Флорес впервые выступит в Латвии на сцене концертного зала Дзинтари.

«Преемник Лучано Паваротти», как о нем часто говорят критики, является лауреатом крупнейших наград в области классической музыки, входит в число лучших теноров планеты по версии авторитетного издания BBC, а также носит почетное звание каммерзенгера, присвоенное ему правительством Австрии.

Кроме того, Флорес известен многочисленными благотворительными программами по развитию классической музыки у себя на Родине, за что удостоен звания Посла Доброй воли ЮНЕСКО.

В Юрмале Хуану Диего Флоресу будет аккомпанировать блистательный пианист Винченцо Скалера (Vincenzo Scalera). Выпускник знаменитой Манхэттенской музыкальной школы за время своей карьеры выступал на ведущих площадках мира, аккомпанируя таким звездам, как Андреа Бочелли, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье и многим другим.

Билеты на концерт Хуана Диего Флореса стоимостью от 10 евро поступили в продажу в сети Biļešu Paradīze