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4 июля в 18 часов в конференц-зале отеля Avalon писатель Павел Басинский проведет встречу с читателями. Вход свободный.

Павел БАСИНСКИЙ — автор более 20 книг, самые известные из которых - биографии-бестселлеры "Лев Толстой: бегство из рая", "Страсти по Максиму. Горький", «Святой против Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский».

Выход каждой его книги – событие. О его книгах говорят и спорят, их ждут, ими зачитываются. Литературные критики отмечают, что его книги перекраивают сознание – позволяют взглянуть на известные факты под совершенно новым углом зрения.

Из новой книги Павла Басинского «Лев Толстой. Cвободный человек» читатель узнает, почему Толстой продал отчий дом, зачем в преклонном возрасте за полтора месяца выучил греческий язык, как спас десятки голодающих, за что не любил "толстовцев", для чего шесть раз переписывал завещание… Эта книга - полная биография литературного гения в небольшом формате.

В бестселлере “Лев Толстой. Бегство из рая” Басинский исследует обстоятельства ухода и смерти великого писателя, которые до сих пор рождают множество мифов… Рижским читателям эта тема, помимо всего прочего, близка и потому, что Лев Толстой умер в доме у станцонного смотрителя Яна Озолина, который благодаря этому факту считается самым знаменитым латвийским железнодорожником. Жена и дети Толстого называли его «любезным латышом».

Книга «Святой против Льва» отвечает на вопрос почему на рубеже XIX-XX веков в России было два места массового паломничества - Ясная Поляна и Кронштадт. Почему толпы людей шли именно к Льву Толстому и отцу Иоанну Кронштадтскому. Писатель прослеживает историю взаимоотношений самого знаменитого писателя и самого любимого в народе священника того времени, ставших заклятыми врагами.

Павел Басинский также считается специалистом по биографии Горького. Максим Горький – главный советский писатель, «буревестник революции» и «основоположник социалистического реализма», любимец самых красивых женщин своего времени, глава большой «семьи», хозяин роскошной виллы в Сорренто и особняка Рябушинского в Москве – умирал на казенной подмосковной даче под наблюдением наркома НКВД Ягоды и лично товарища Сталина.

И сегодня Горький остается фигурой загадочной. Много спорят и об обстоятельствах его ухода из жизни: одни считают, что он умер своей смертью, другие — что ему “помогли”. Не был ли он фигурой, раздутой своей эпохой? Не была ли его слава сперва результатом революционной моды, а затем — идеологической пропагандой? Почему он уехал в эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину?

Огромный резонанс получила одна из последних работа Павла Басинского - его неожиданное блистательное литературное исследование «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой» - книга о жизни и смерти одной из первых российских феминисток, студентки Сорбонны, дневник которой случайно нашел на краю уступа водопада рядом с телом девушки местный пастух в Тирольских горах Австрии. Публикация этого дневника вызвала шквал откликов современников, критики его восторженно оценивали как лучшее произведение в отечественной литературе, написанное женщиной.

Интересный факт: Павел Басинский выведен Виктором Пелевиным под именем Бисинский в романе «Generation „П“» и рассказе «Краткая история пэйнтбола в Москве». Под именем Павло Басиня фигурирует в повести Владимира Сорокина «День опричника». В свою очередь, Басинский изобразил Пелевина в «Русском романе» как модного писателя Виктора Сорнякова, автора книги «Деникин и Ничто».

Павел Басинский - лауреат премий "Антибукер" и "Большая книга", член жюри премий Александра Солженицына и "Ясная Поляна". Автор учебных пособий по истории русской литературы и биографиям крупнейших русских писателей . Входит в список самых авторитетных литературных российских критиков.

Творческая встреча состоится 4 июля, в среду, в 18 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). Вход свободный, но количество мест в зале ограничено - обязательна предварительная регистрация по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com)