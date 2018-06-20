24 августа на сцене дома культуры ВЭФ состоится премьера лирической комедии «Танго «Эспланада». В главных ролях - руководители театральной арт-платформы Stadia Татьяна Черковская и Андрей Гаркави, в свое время ведущие актеры Рижского ТЮЗа.

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В спектакле они играют расставшихся, но до сих пор любящих супругов. Татьяна и Андрей – партнеры не только по сцене, но и в жизни. На афише спектакля, кстати, использована их реальная свадебная фотография.

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Андрей и Татьяна вместе учились на актерском отделении в знаменитом Ярославском театральном институте. Мастером Татьяны был Сергей Розов, который возглавлял ярославский ТЮЗ и пригласил талантливую пару к себе в труппу. Когда Розова перевели в Москву, Андрей с Таней тоже стали выбирать между Москвой (звали в Ленком) и Татьяниной родной Ригой. Поскольку формат Театра юного зрителя им очень нравился, они показались к Адольфу Шапиро, в знаменитый тогда Рижский ТЮЗ, и он их принял.

Татьяна и Андрей вели при ТЮЗе театральную студию. Одна из их выпускниц – Яна Сексте, звезда «Табакерки» и любимица Табакова, в интервью всегда подчеркивает, что именно Татьяне и Андрею обязана своим человеческим становлением и тем, что судьба привела её в театр. (Широкому зрителю Яна Сексте известна как исполнительница роли кинооператора Люси в популярном ретро-сериале Валерия Тодоровского «Оттепель»)

К слову, Валерий Тодоровский высоко оценил пьесу «Танго «Эспланада» и собирается быть на премьере.

В яркой характерной роли выступит диктор Первого Балтийского канала Юрий КУШПЕЛО – в прошлом тоже актер Рижского ТЮЗа.

В спектакле также играет Юлия ЖЛУКТО, которую зрители Рижского русского театра помнят по спектаклю "Отелло" в постановке Романа Козака c хореографией Аллы Сигаловой. Юлия Жлукто – обладательница главной национальной театральной награды "Ночь лицедеев" - за работу в спектакле "Сотворившая чудо".

Автор пьесы - Александр ЭТМАН,бывший рижанин,живущий в Америке. Пьесу он посвятил памяти родителей и дедушки-рижанина. А также всем рижанам. Именно поэтому премьера проходит в Риге.

В спектакле также заняты: Павел Кмитте, Надежда Ермак, Марк Галински, Cергей Сосновский, Артём Туманов и др.

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