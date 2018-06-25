Культура |

Начиная с пятницы, 29 июня, в выставочном зале Rīgas mākslas telpa пройдет выставка RADĪTPRIEKS, посвященная Празднику песни и танца.

Участие в выставке примут более 1100 мастеров из 125 народных коллективов. Во время выставки можно будет посмотреть на работы ткачей, ювелиров, резчиков по дереву и гончаров. Однако, по словам организаторов, показ богатства и многообразия народного искусства не является единственной целью выставки.

Экспозиция призывает посмотреть на жанры народного прикладного искусства как на грани сложной системы образа жизни и знаний. Выставка будет проходить в рамках программы столетия Латвии.

В свою очередь, в торговом центре Galerija Centrs будет открыта выставка ROTĀT:IES, во время которой можно будет увидеть фотографии, украшения, наряды и декоративные витрины. ROTĀT:IES одновременно является приглашением посетить выставку RADĪTPRIEKS.

Знание является одним из центральных мотивов выставок. Как отмечают организаторы, во всех отраслях прикладного искусства необходима точность, что современный зритель не всегда оценивает. Чтобы создать хорошие гусли, кружку для молока или одеяло, мастер должен быть хорошо знаком с природными материалами, видеть их возможности. Это знания, которые передаются из поколения в поколение.

Творчество формируется как органичный элемент традиций - оно основывается не в отрицании обычаев, а в их дополнении и интерпретации. Мастер народного искусства должен быть творческим в рамках определенных условий. Выставка RADĪTPRIEKS пытается выделить и показать это зрителю, который использует народное искусство, а не создает.

В ходе выставки мастерами будет создан подарок к столетию Латвии - половая дорожка. Этот простой предмет обихода будет создан ткачами из различных областей страны под руководством Мары Манини. Дорожка будет исполнена в традиционной технике rožceliņš. Каждый ткач вплетет в изделие свой цвет, ряд, орнамент - свое пожелание для Латвии.

Выставки будут открыты до 26 августа, а участники Праздника песни и танца смогут посетить ее бесплатно.

XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля. В этот раз он проходит под знаком столетия Латвии.