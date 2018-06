Культура |

Международный короткометражный кинофестиваль Future Shorts представляет летнюю программу лучших короткометражных фильмов, в которых зрители проголосуют за лучший фильм в этом сезоне. Кинопоказы состоятся 29 июня в 10 часов вечера в творческом квартале Kalnciema kvartāls по адресу Калнциема ул. 35 в Риге.

В этом сезоне программа очень разнообразна в подборе жанров короткого метра - экспериментальная документалистика, анимация, драма, комедия и музыкальные фильмы.

Каждый сезон фестиваль готовит 90-минутную программу короткометражных фильмов, удостоенных наград международных кинофестивалей по всему миру.

Программа летнего сезона Future Shorts Film Festival 2018:

1) PICTURE WORLD/ Реж. Elin Overgaard/ Драма /Швеция/ 13 мин/ 2017

2) EVERYTHING LIVES: Looking at the artist as father/ Реж. Huw Wahi/ Экспериментальная документалистика /Великобритная/ 24 мин/ 2016

3) JUST SWIMMING/ Реж. Darko Vidackovic/ Анимация/ Хорватия/10 мин/2017

4) FLIGHT/ Реж. Laura Wahda/ Документальное кино/ Великобритания/ 10 мин/2017

5) YOU WILL BE FINE/ Реж. Cecile Devaux/ Анимация / Франция/ 15 мин/2017

6) THE DISINHERITED/ Реж. Cecile Devaux/ Анимация/ Испания/ 18 мин/2017

*Программа фестиваля демонстрируется на языке оригинала

Во время кино показов зрители увидят шесть фестивальных фильмов от участников и победителей крупнейших международных кинофестивалей со всего мира - среди них США, Великобритания, Франция, Швеция, Хорватия и Испания.

Настоящее мероприятие представляет собой альтернативу традиционной модели кинофестивалей.

"Далеко не случайно для просмотра фильмов молодых талантов мы выбираем альтернативные площадки с ограниченным количеством мест, ведь атмосфера также важна как и сам просмотр фильмов, более того это неотъемлемая, составная часть фестиваля" - отметила организатор кинофестиваля в Латвии Ольга Мельникова.

