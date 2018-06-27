Культура |

В Рижской думе сегодня прошла пресс-конференция, посвященная ежегодному международному культурному событию – "Рижскому балу".

В ней приняли участие вице-мэр Риги Андрис Америкс, руководитель проекта и патронесса "Рижского бала", латвийская певица Натали Тумшевиц-Эргле, художественный руководитель проекта, лауреат международных конкурсов по бальным танцам Вячеслав Вишняков, руководитель благотворительной программы Avanti Инна Давыдова и другие.

Натали Тумшевиц-Эргле и ее команда проводят "Рижский бал" уже третий год подряд. 8-го сентября бал вновь пройдет в интерьерах Дома Черноголовых. По случаю столетия Латвии на этот раз мероприятие пройдет под названием "Рижский бал 2018. Бал столетия Латвии".

Традиционно бал будет официально открыт выходом дебютантов. Юные леди в белых бальных платьях и их партнеры в чёрных фраках исполнят Полонез открытия и Венский вальс. Пары дебютантов будут специально отобраны в крупнейших вузах Латвии и подготовлены лучшими танцорами и хореографами бальных танцев. После выступления дебютантов организаторы при поддержке правления Рижской Думы и партнёров мероприятия объявят об открытии "Рижского бала 2018".

Гостей мероприятия ожидает насыщенная концертная программа: выступления двух оркестров — симфонического оркестра Театра оперетты под руководством дирижера Гунтарса Бернатса и джазового оркестра Mirage под руководством Лауриса Амантовса, а также номера лучших солистов Латвийской национальной Оперы и Балета - Элзы Леймане и Артура Соколова, известнейших голосов латвийской оперетты – Cоноры Вайце и Науриса Индзериса.

Кроме того, в программе примут участие одни из лучших латвийских танцоров бальных танцев – Андрей Роговенко и Анна Ворончук, молодые латвийские музыканты и воспитанники детских домов и многие другие. В роли ведущего "Рижского бала 2018" выступит актер Латвийского Национального театра Эгилс Мелбардис.

Подробнее об этом мероприятии можно узнать на официальном сайте.