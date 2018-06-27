Газета The Daily Telegraph составила топ лучших книг в истории. В первую тройку вошла «Анна Каренина».

Культура |

Автор очень интересных исследований о загадках биографии и творчества Льва Толстого писатель Павел Басинский считает «Анну Каренину» ЛУЧШИМ романом в истории литературы.

4 июля Павел Басинский в Риге проведет встречу с читателями и представит свои бестселлеры «Лев Толстой. Свободный человек», «Святой против Льва» , “Лев Толстой. Бегство из рая” и другие. ПОДРОБНОСТИ о встрече ЗДЕСЬ

С мнением Павла Басинского совпадают итоги проведенного ранее интересного исследования, в ходе которого 125 самых известных писателей Великобритании и США участвовали в опросе с заданием составить список своих любимых книг. Были составлены две топ-десятки величайших произведений 19 и 20 века.

По итогам подсчётов в первую тройку 19 века вошли «Анна Каренина» Толстого, «Мадам Бовари» Флобера и на третьем месте - «Война и мир» Толстого. (В 20 веке на первое место попала «Лолита» Набокова).

Успех у читающей публики исследований личности Льва Николаевича Толстого – одно из самых знаменательных литературных событий последних лет. Выход каждой книги Павла Басинского – событие. О его книгах говорят и спорят, их ждут, ими зачитываются. Литературные критики отмечают, что его книги перекраивают сознание – позволяют взглянуть на известные факты под совершенно новым углом зрения.

Павел Басинский - лауреат премий "Антибукер" и "Большая книга", член жюри премий Александра Солженицына и "Ясная Поляна". Автор учебных пособий по истории русской литературы и биографиям крупнейших русских писателей . Входит в список самых авторитетных литературных российских критиков.

Наташа Ростова - Одри Хепберн и Людмила Савельева

«А вы знаете, что, к примеру, голливудская звезда Николь Кидман, призналась, что в 15 лет отождествляла себя с Наташей Ростовой? - говорит Павел Басинский. - Когда я это узнал, я понял, откуда у нее этот драйв вообще появился потом.”

Творческая встреча c писателем состоится 4 июля, в среду, в 18 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19). ВХОД СВОБОДНЫЙ, но количество мест в зале ограничено - обязательна предварительная регистрация по электронной почте: kulturaslinija@gmail.com

ПОДРОБНОСТИ о Павле Басинском и его бестселлерах – по ссылке ЗДЕСЬ

Анна Каренина в исполнении Татьяны Самойловой до сих пор считается непревзойденной. Фото - museikino.ru