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Уже с субботы, 30 июня, в Риге начнутся XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, которые в этом году пройдут под знаком столетия. В связи с грядущими праздниками, организаторы мероприятий опубликовали полезные советы для посетителей и участников торжеств.

Например, посетителям праздника организаторы советуют вовремя приезжать на места проведения концертов и мероприятий, а также быть терпеливыми, в том числе и к другим людям, которые пришли насладиться Праздником песни и танца. Посетителей призывают следовать указаниям работников мероприятий и охраны.

В случае дождя организаторы также советуют использовать дождевики, поскольку зонт в места проведения концертов и мероприятий приносить запрещено. Также людей призывают взять с собой наличные деньги, поскольку не везде на мероприятиях можно будет расплатиться карточкой. В случае находки или потери какой-то вещи, организаторы просят посетителей обращаться в информационные центры.

Для людей с ограниченными возможностями будет организован специальный транспорт до Большой эстрады Межапарка на время генеральной репетиции и Заключительного концерта.

Автобус будет курсировать от остановки общественного транспорта "Проспект Виестура 97" перед концертом, во время концерта и после него.

Также организаторы праздника советуют на места проведения концерта ехать на велосипеде, общественном транспорте, оставив личный автомобиль в другом месте города, поскольку у Большой эстрады Межапарка и стадиона "Даугава" не будет места для парковки.

Детям в возрасте до 7 лет на мероприятия Праздника песни и танца полагается бесплатный вход, если ребенок не занимает отдельное место, напоминают организаторы.

Также несмотря на то, что пиктограмма на реверсе билета указывает на полный запрет приносить фотоаппараты, любую связанную с фото и видео технику разрешается иметь при себе. При этом, нельзя иметь при себе штатив. Будет также запрещено использование дронов.

С 30 июня до 9 июня в Риге будет установлена зона запрета на полеты беспилотных дронов. С неба праздник будет снимать только дрон организаторов.

Участникам Праздника песни и танца будет выдана "Карта участника", которая во время мероприятий будет действовать как документ удостоверения личности. С этой картой участникам также полагается бесплатный проезд в общественном транспорте Риги, в поездах и электричках в Риге, под Ригой и в зонах A и B.

Если карта утеряна, участник должен обратиться в ближайший информационный центр.

Каждому участнику будет также выдана специальная сумочка, в которой будут лежать такие вещи как дождевик, коврик для сидения и аптечка с водостойкими пластырями, мокрыми салфетками и кремом для ног.

Организаторы напоминают, что участникам разрешается приносить свою еду и безалкогольные напитки во время репетиций.

Также для всех участников будет обеспечена страховка здоровья. В случае, если получен перелом, вывих или другие травмы, организаторы просят в течение 24 часов обратиться к врачу. Расходы на лечение будут покрыты Swedbank, куда нужно будет подать заявление при получении травмы. К сожалению, к возмещаемым расходам на лечение не относятся отравление продуктами, простуда, боль в зубах или хроническая усталость.

Во время Праздника песни и танца будет также действовать мобильное приложение Svētki (Праздник), которое станет индивидуальным помощником и органайзером участника. В приложении будет доступна вся необходимая информация о репетициях, питании, ночлеге, концертах и многом другом. Оно является бесплатным и будет доступно для платформ Android и iOs.

Организаторы предупреждают, что если вы не зарегистрированы как участник, в приложении вы будете видеть только общую информацию о праздниках, которая доступна всем. Приложение доступно с пятницы, 29 июня.

Всю информацию о Празднике песни и танца можно узнать по телефонам 80768076 и 26436135, а также на сайте www.dziesmusvetki.lv .

Фото: flickr.com/dziesmusvetki