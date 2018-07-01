Состоялось официальное открытие недели Праздника песни и танца (32)

фото

Культура | 1 июля 2018 года, 14:14

Сегодня чествованием 48 главных и почетных дирижеров, главных и почетных художественных руководителей официально открылась неделя XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

фото

Обращаясь к участникам мероприятия, президент Латвии Раймонд Вейонис отметил, что Праздник песни - составная часть национальной идентичности латышей, поэтому главным дирижерам и руководителям принадлежит особая роль - не только сохранять идею праздника, но и развивать ее в будущем.

фото

Президент пожелал, чтобы следующая неделя стала всенародным праздником, который найдет отклик в мире и вдохновит на следующее столетие Латвийского государства.

фото

Министр культуры Даце Мелбарде подчеркнула, что нынешний Праздник песни посвящен столетию государства и несомненно станет самым сильным событием в череде мероприятий его празднования.

фото

Сегодня в 14.00 в Риге началось шествие участников XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

фото

Шествие стартовало от памятника Свободы и закончится на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, затем его участники отправятся на стадион Skonto в квартале праздника. Откроют шествие коллективы, представляющие края Видземе, далее последуют коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги. Замыкать шествие будут организаторы праздника.

фото

С 14.30 до 21.00 в праздничном квартале будет представлена посвященная Празднику песни и танца программа выступлений известных артистов и коллективов, которая завершится концертом открытия праздника под названием "Концерт дня рождения" для его участников.

фото

фото

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства. Напомним, во время праздничных мероприятий в столице существенно ограничат движение транспорта.

Фото: president.lv

Комментарии 32
Кратко2 часа назад
Вся эта лабуда за счёт налогоплательщиков ....и поездки и отдых и жратва .....противно
4
Ответить
re1 час назад
Мы не сеем и не пашем,а валяем дурака:)))
4
Ответить
yes1 час назад
хуторские свистопляски
6
Ответить