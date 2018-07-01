Культура |

Сегодня в Риге в торжественной атмосфере прошло шествие участников XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца.

Перед началом шествия у памятника Свободы прозвучал государственный гимн Латвии и с речами к участникам праздника и зрителям обратились первые лица государства.

Открыли шествие коллективы, представляющие Видземе, за ними последовали коллективы из Курземе, Земгале, Селии, Латгале, зарубежной диаспоры и Риги.

В шествии протяженностью 1,8 км участвовали 1902 коллектива. Оно закончилось на стадионе Skonto в квартале Праздника песни и танца.

Президент страны Раймонд Вейонис, обращаясь к участникам праздника, отметил, что Латвия пронесла через время и поколения самое дорогое - песню, танец и свободу.

"Этот Праздник песни и танца - самый красивый подарок в столетию нашей Латвии, который соберет вместе разные поколения и укрепит наш дух", - сказал он.

Президент пожелал собравшимся быть сильными и едиными, с честью нести флаг Латвии и с гордостью представлять не только свой город и край, но и страну.

"Желаю нам всем чувствовать свою принадлежность к Латвии, чтобы мы могли с гордостью сказать: "Я - это Латвия!", - добавил Вейонис.

Председатель Сейма Инара Мурниеце подчеркнула, что независимая Латвия была основана с песней и с песней вернула себе свободу.

"Песня всегда держала нас вместе во все времена, давала силы и указывала путь в завтрашний день. Песня была нашим щитом во время советской оккупации, с песней мы передаем свое духовное наследие своим детям и детям детей", - сказала она.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что сегодня на шествие собрались 45 тысяч участников, представляющих всю Латвию.

"Здесь ощущаются наша гордость, наша любовь и наша сила. Здесь видно, что мы можем намного больше, чем порой кажется нам самим. Пусть каждый шаг, который сегодня делает каждый участник праздника, станет еще одним шагом навстречу нашему будущему. Пусть всегда будет Латвия, наша песня и наше государство!" - сказал он.

Министр культуры Даце Мелбарде пожелала участникам праздника хорошего настроения и выдержки.