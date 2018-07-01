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В субботу, 30 июня, в рамках XXVI Праздника песни и XVI Праздника танца состоялся финал конкурса "Битва песен", в котором победили смешанный молодежный хор Kamēr..., женский хор сениоров Erelbe, мужской хор сениоров Dziedonis и хор девочек Spīgo.

Мероприятие проходило в Латвийском университете, в нем за Большой приз боролись смешанные, мужские, женские и хоры сениоров. В качестве жюри в мероприятии выступили дирижеры Мартиньш Озолиньш и Сигвардс Клява, композиторы Селга Менце и Угис Праулиньш, а также литовский композитор и дирижер Вацлов Аугустинас и дирижер из Финляндии Кари Турунен.

Председатель жюри конкурса Мартиньш Озолиньш положительно оценил выступления на конкурсе. Дирижер уделил особое внимание группе смешанных хоров.

"Сегодняшнее мероприятие еще раз подтверждает то, что мы являемся хоровой державой, мы являемся поющей землей и наш народ будет жить, петь и процветать. Это неописуемые ощущения. Я бы хотел особенно выделить группу смешанных хоров – количество хоров и то, с какой отдачей все музицировали, было чем-то неповторимым. Рад и за хоры сениоров – у каждого была своя изюминка. Женские хоры – такие разные. И, конечно, мужские хоры, которые не вымерли и подтверждают нам свою способность жить. Сегодня я, на самом деле, могу очень положительно оценить все, что произошло. И я абсолютно уверен, что если праздники начались так, тогда они пройдут еще лучше", - заявил Озолиньш.

XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца пройдет в Риге с 30 июня по 8 июля. В этот раз он проходит под знаком столетия Латвии. Во время проведения праздничных мероприятий будет существенно ограничено движение транспорта в центре столицы.

Фото: flickr.com/dziesmusvetki