Культура |

В понедельник, 2 июля, во многих местах в Риге проходит ряд различных мероприятий, посвященных Празднику песни и танца.

С 10.00 до 16.00 в доме Рижского латышского общества (РЛО) в честь Международного дня латышей проходит конференция "Латыши в мире принадлежат Латвии. Сохранение и развитие традиций Праздника песни и танца".

Также с 2 по 8 июля в доме РЛО можно будет посетить выставку "Латышский Праздник песни за пределами Латвии", которая отражает проведение праздничных мероприятий в Северной Америке, Австралии и Европе с 1946 года и по наши дни.

С 16.00 до 20.00 в "Арене Рига" пройдет концерт латвийского сценического танца "Еще сто лет танцу". В мероприятии примут участие более 1300 танцоров, которые исполнят постановки более 17 хореографов.

С 18.00 до 20.00 на Эспланаде пройдет концерт хора сениоров, который может посетить каждый желающий. Песнями разных времен о солнце жителей и гостей города порадует хор из 1000 певцов.

С 11.00 до 21.00 в Малой гильдии выступят лучшие вокальные ансамбли Латвии, выступления которых оценит международное жюри.

С 14.00 до 21.30 в Верманском саду можно будет посмотреть постановки латышских любительских театров по мотивам пьес Адольфа Алунанса. В этом году отмечается 170 лет со дня рождения первого профессионального латышского актера, режиссера, драматурга и основоположника латышского театра. Всего на протяжении дня в Верманском саду можно будет посмотреть 15 постановок.

Также после мероприятия, посвященного любительским театрам, в Верманском саду пройдет вечер танцев, в котором примут участие иностранные фольклорные общины латышей. Мероприятие начнется в 21.30 и продлится до 23.00 и его может посетить любой желающий.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Напомним, во время проведения праздничных мероприятий в столице существенно ограничат движение.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!