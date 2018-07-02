Праздник песни: что ждет нас во второй день торжеств? (10)

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Культура | 2 июля 2018 года, 13:11

В понедельник, 2 июля, во многих местах в Риге проходит ряд различных мероприятий, посвященных Празднику песни и танца.

С 10.00 до 16.00 в доме Рижского латышского общества (РЛО) в честь Международного дня латышей проходит конференция "Латыши в мире принадлежат Латвии. Сохранение и развитие традиций Праздника песни и танца".

Также с 2 по 8 июля в доме РЛО можно будет посетить выставку "Латышский Праздник песни за пределами Латвии", которая отражает проведение праздничных мероприятий в Северной Америке, Австралии и Европе с 1946 года и по наши дни.

С 16.00 до 20.00 в "Арене Рига" пройдет концерт латвийского сценического танца "Еще сто лет танцу". В мероприятии примут участие более 1300 танцоров, которые исполнят постановки более 17 хореографов.

С 18.00 до 20.00 на Эспланаде пройдет концерт хора сениоров, который может посетить каждый желающий. Песнями разных времен о солнце жителей и гостей города порадует хор из 1000 певцов.

С 11.00 до 21.00 в Малой гильдии выступят лучшие вокальные ансамбли Латвии, выступления которых оценит международное жюри.

С 14.00 до 21.30 в Верманском саду можно будет посмотреть постановки латышских любительских театров по мотивам пьес Адольфа Алунанса. В этом году отмечается 170 лет со дня рождения первого профессионального латышского актера, режиссера, драматурга и основоположника латышского театра. Всего на протяжении дня в Верманском саду можно будет посмотреть 15 постановок.

Также после мероприятия, посвященного любительским театрам, в Верманском саду пройдет вечер танцев, в котором примут участие иностранные фольклорные общины латышей. Мероприятие начнется в 21.30 и продлится до 23.00 и его может посетить любой желающий.

Как сообщалось ранее, с 30 июня по 8 июля в Риге проходят XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца. В этом году они проводятся под знаком столетия Латвийского государства.

Напомним, во время проведения праздничных мероприятий в столице существенно ограничат движение.

Фоторепортаж с шествия участников Праздника песни и танца смотрите ЗДЕСЬ!

Комментарии 10
Светлана2 часа назад
А вообще я недовольна погодой. Плохо льёт!
Надо бы получше. Надо бы, как из ведра, - чтобы хорошенько промочило. И измученные растения, и иссохшую землю, и танцоров-певцов.
Уверена, что мои пожелания целиком и полностью совпадают с пожеланиями большинства латвийских фермеров.
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На счёт всего остального не знаю1 час назад
Но налогоплательщики уже расстались с частью своих налогов, высокие цены на билеты осядут в чьих-то карманах,ну и конечно простуда. Об этом погода позаботилась.
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yes2 часа назад
что там ждёт, свисопляски, а все футбик смотрят, так что свои свистопляски смотрите сами
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