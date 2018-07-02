Культура |

14 августа, в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", популярный итальянский исполнитель Джованни Костелло впервые даст в Латвии сольный концерт, который состоится в Юрмале.

Также 12 августа он примет участие в гала-концерте фестиваля, исполнив в своей неповторимой манере всем известные итальянские баллады от Карузо до Челентано и хиты легендарного Паоло Конте.

На своем сольном концерте в Юрмале музыкант исполнит композиции легендарного Паоло Конте, баллады великого итальянского тенора Энрико Карузо, песни гениального Адриано Челентано и другие всеми любимые итальянские хиты.

"В своих выступлениях я не стремлюсь быть похожим на легенд итальянской музыки, исполняя их композиции, я остаюсь собой, пропускаю печни через призму собственного мироощущения и дарю не только музыку, но и всю свою любовь слушателям", - рассказал Костеллло.

Джованни Костелло известен благодаря своему необычному бархатному голосу и красочному и романтичному репертуару, вызывающему ассоциации как с Италией, так и со средиземноморским побережьем.

Билеты на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv. Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.

Фото: facebook.com/pg/giovannicostellomusic