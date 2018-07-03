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"Балтийские Музыкальные сезоны" во втором цикле концертов собирают наиболее выдающихся музыкантов мирового уровня.

12 июля на сцену Дзинтари поднимется один из самых ярких виолончелистов современности и самых известных уроженцев Риги Миша Майский.

Вместе с Государственным камерным оркестром "Виртуозы Москвы" он исполнит три пьесы из цикла "Времена года" П. Чайковского, а также произведения Моцарта и Бетховена.

Как эксклюзивный артист Deutsche Grammophon в течение последних 25 лет он сделал более 30 записей с такими оркестрами, как Венский и Берлинский филармонические, Лондонский симфонический, Израильский филармонический, Оркестр де Пари, нью-йоркский камерный оркестр Orpheus, Камерный оркестр Европы и многие другие.

Миша Майский — один из тех всемирно известных музыкантов, которых рижане могут с гордостью называть своим. В латвийской столице прошло детство будущего виолончелиста, здесь он учился в музыкальной школе им. Э. Дарзиньша. Миша Майский — единственный виолончелист, которому довелось учиться у Мстислава Ростроповича и Григория Пятигорского (причем Ростропович от себя назначил стипендию за три месяца перед конкурсом Чайковского, посылал 100 руб. в месяц). Однако вместо диплома Московской консерватории Миша Майский получил уникальный жизненный опыт - два года срока по сфабрикованному делу и вместо игры на виолончели грузил цемент в колонии.

"Если бы я мог начать все сначала, то вероятно сумел бы избежать многих ошибок, - говорил в интервью Миша Майский. - С другой стороны, я ни о чем не жалею. В конечном итоге я верю – все, что ни делается, к лучшему. На опыте своей жизни можно и нужно учиться, и я просто пытаюсь поделиться им с детьми, чтобы они не повторяли моих ошибок". О детях – их у него шестеро, готов говорить часами. Старшие дочь и сын - состоявшиеся музыканты. Лили Майская и Саша Майский также выступят на концерте вместе с отцом.

Виолончель, на которой играет Миша Майский, работы знаменитого итальянского мастера XVIII века Доменико Монтаньяны, сделана в 1720 году. "Сорок два года, как мы встретились, и любовь с первого взгляда и первого звука", - признается виолончелист Миша Майский.

Билеты на концерт 12 июля в Дзинтари можно приобрести в сети Biļešu Paradīze.

При покупке билетов за 125 евро вы также получаете возможность посещения VIP зоны концерта с фуршетом до начала мероприятия и во время антракта