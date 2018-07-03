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24 августа на сцене Дворца культуры ВЭФ состоится премьера лирической комедии «Танго «Эспланада». В главных ролях - руководители театральной арт-платформы Stadia Татьяна Черковская и Андрей Гаркави, в свое время ведущие актеры Рижского ТЮЗа.

За постановку «танцевальной» части спектакля взялся педагог и хореограф Александр Румянцев.

Александр много лет был солистом латвийского национального балета. Станцевав с Александром в балете «Анюта», великая балерина Екатерина Максимова назвала рижанина Румянцева одним из своих лучших сценических партнеров. При том, что танцевала и с Владимиром Васильевым, и c Марисом Лиепой.

Александр Румянцев перетанцевал ведущие партии практически во всех знаковых балетах на сцене Латвийской оперы, имеет много званий и наград , в том числе орден Трех звезд. Поклонники балета по сей день помнят его как лучшего Принца и Тореадора нашей сцены. А балет «Гаянэ» в постановке Бориса Эйфмана в Риге, где Александр потрясающе танцевал партию Гико, включен в собрание культурного наследия «Шедевры русского балета». Cегодня Александр обучает искусству танца в своей хореографической студии.

Александр Румянцев с женой Ладой ведут хореографическую студию.

Фото- chevphoto.com

Для спектакля «Танго «Эспланада» Румянцев поставит несколько хореографических номеров. По сюжету главные герои - пара расставшихся супругов, которые до сих пор любят друг друга. Их играют Татьяна Черковская и Андрей Гаркави. Они руководят арт-платфоромой "Stadia", которая известна рижским театралам очень интересной постановкой пьесы Эдварда Радзинского "Она в отсутствие любви и смерти".

Татьяна Черковская и Андрей Гаркави с Эдвардом Радзинским.

Автор пьесы – Александр Этман, бывший рижанин, живущий в Америке. Пьесу он посвятил памяти родителей и дедушки-рижанина. А также всем рижанам. Именно поэтому премьера проходит в Риге.

ПОДРОБНОСТИ О СПЕКТАКЛЕ по ссылке ЗДЕСЬ

Почему пьеса называется "Танго "Эспланада"? Герои пьесы - бывшие рижане, оказавшиеся в Чикаго. И все рижане, вне зависимости от того, "бывшие" они или нет, гуляли по Эспланаде. И продолжают гулять - в снах и наяву. Это - самый известный парк Риги. «Эспланада» называется заведение, в котором встретились герои пьесы.

А "Танго" - из-за Оскара Строка. Семья Александра Этмана дружила с композитором. Сам автор пьесы помнит Оскара Давидовича, играющего с его дедом в кун-кен на даче в Булдури.

Первыми пьесу «Танго Эспланада» прочитали друзья автора - историк кино и режиссер Галина АСКСЁНОВА и ее муж, актер Вениамин СМЕХОВ. Вениамин Смехов сказал, что и всплакнул, и смеялся в голос. Пьеса получила одобрительные отзывы режиссера Валерия ТОДОРОВСКОГО и писательницы Дины РУБИНОЙ, а актриса Людмила МАКСАКОВА буквально влюбилась в роль главной героини, позвонила автору и сообщила: "Это про меня, я хочу сыграть Эллен, закончу с Софоклом (имелся в виду "Царь Эдип" в Театре Вахтангова) - возьмусь за Этмана".

Премьера 24 августа. БИЛЕТЫ в кассах ДК ВЭФ, кассах «Билешу сервис» и В ИНТЕРНЕТЕпо ссылке ЗДЕСЬ