Афиша: писатель Павел Басинский – о феминизме и «Анне Карениной» (2)

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Культура | 5 июля 2018 года, 09:07

5 июля, в четверг, в 18.00 известный писатель и литературовед, лауреат премии «Большая книга» Павел Басинский встретится с читателями в книжном кафе "Polaris" (Domina Shopping, Иерикю, 3).

Автор представит свою новую книгу «Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой. Невымышленный роман», ответит на вопросы читателей и подпишет книги всем желающим.

Книга рассказывает о первой русской феминистке - студентке Парижского университета Елизавете Дьяконовой, погибшей при странных обстоятельствах.

Когда тело девушки обнаружили, в ее дорожном сундучке нашли рукопись романа «Дневник русской женщины». Спустя время Василий Розанов назовет эту книгу лучшим, что написано женщиной в отечественной литературе. На этой истории Павел Басинский и построил свой «невыдуманный роман». На встрече он расскажет о судьбе русского женского движения до революции и о «тайной истории» одной из самых передовых женщин своего времени.

Павел Басинский автор биографий-бестселлеров «Лев Толстой: бегство из рая» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА»), «Страсти по Максиму. Горький», «Лев в тени Льва» и «Святой против Льва. Лев Толстой и Иоанн Кронштадский». Лауреат Премии Правительства РФ в области культуры (2014). Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Автор очень интересных исследований о загадках биографии и творчества Льва Толстого, писатель Павел Басинский считает ЛУЧШИМ романом в истории литературы «Анну Каренину». А из всех женских образов, созданных Толстым, лично ему ближе всего княжна Марья из «Войны и мира».

В этом году Басинский выступил с инициативой объявить 2018-й годом единства русских классиков. Причина инициативы лежит на поверхности – на этот год выпало большое количество юбилеев русских классиков - 125 лет Маяковскому, 150 лет Горькому, 200 лет Тургеневу, 190 лет Толстому и 100 лет Солженицыну, зимой был юбилей Высоцкого. Ни в одной стране нет «пула» писателей такого масштаба, родившихся со сравнительно небольшими разрывами во времени.

Вход на встречу в книжном кафе Polaris свободный. Начало встречи в 18.00

Комментарии 2
Ольга1 час назад
5 грамматических ошибок в трех предложениях. Думаю, Вы вообще ничего не читаете. Вот если бы Вам платили за каждую прочитанную строчку...
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Крыса3 часа назад
ДА МЫ НЕЗНАЕМ ТАКИХ ПИСАТЕЛЕЙ!! Бабло за зря тратить нехочу!! Былобы безплатно я бы изучил бы его работы!!
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